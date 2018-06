Nuno Canta: "Tecnológicas terão interesse em ficar perto do novo aeroporto"

O presidente da Câmara do Montijo acredita que o futuro aeroporto pode atrair empresas tecnológicas para a região. Nuno Canta diz que por causa do projecto já há investidores hoteleiros interessados e que no mercado imobiliário já se começa a sentir pressão.