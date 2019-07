Nuno Cunha Rodrigues entra na administração da Caixa

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta segunda-feira que foi nomeado um novo elemento para o seu Conselho de Administração, que assim volta a ser composto por 15 membros. Nuno Cunha Rodrigues assume funções a partir de hoje e substitui o atual Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.

"A Caixa Geral de Depósitos informa que por Deliberação Unânime por Escrito do seu acionista único, de 05 de julho de 2019, considerando a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração, foi eleito como membro não executivo do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, S.A., para completar o mandato de 2017-2020, o Senhor Professor Doutor Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues com efeitos a partir de 08 de julho de 2019", refere um comunicado do banco estatal.

Nuno Cunha Rodrigues vai ocupar o lugar deixado vago por Alberto Afonso Souto de Miranda, que em fevereiro deste ano entrou no governo depois de ter sido nomeado Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Com esta nomeação, o Conselho de Administração da CGD volta a ter 15 elementos. Para o mandato 2017-2020 tinham sido eleitos 16 elementos, sendo que João José Amaral Tomaz tinha saído em 2018 por motivos de saúde.

A administração da Caixa, presidida por Rui Vilar, tem oito administradores executivos e sete não executivos.

Nuno Cunha Rodrigues já é quadro da Caixa Geral de Depósitos, sendo vogal suplente do conselho fiscal.

O advogado é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; vice-presidente do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; vice-presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (IDEFF); membro efetivo do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e adjunto para os assuntos jurídicos do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.