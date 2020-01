Nuno Santos é o novo diretor de programas da TVI

O até agora diretor-geral do canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, substitui no cargo Filipa Garnel.

Nuno Santos vai ser o novo diretor de programas da TVI nas próximas semanas, substituindo Filipa Garnel que vinha assumindo essa função nos últimos meses, anunciou esta sexta-feira, 3 de janeiro, a Media Capital em comunicado. Até agora, Nuno Santos era diretor-geral da 11, o canal de televisão da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, a Media Capital sublinha que "Nuno Santos é um dos mais experientes profissionais de televisão em Portugal, tendo iniciado o seu percurso como jornalista e pivot de televisão na década de 90, integrando o núcleo fundador da SIC, a primeira estação privada em Portugal. Foi também o primeiro Diretor da SIC Notícias".

No percurso profissional de Nuno Santos está ainda a direção de programas e de conteúdos da RTP, onde também desempenhou as funções de diretor de informação.

Após a sua saída do operador público, Nuno Santos abraçou um desafio internacional, tendo assumido a direção de conteúdos na Multichoice, plataforma multinacional de conteúdos, de origem sul-africana.

Antes de assumir a direção-geral do Canal 11, lançado o ano passado pela Federação Portuguesa de Futebol, Nuno Santos dirigiu ainda a unidade de negócio da The Story Lab produtora e distribuidora, com sede em Londres, pertencente ao universo da Dentsu Aegis Network.

Estamos certos de que o vasto conhecimento do Nuno no domínio da televisão tradicional, mas também na gestão dos mais diversos conteúdos, será um valor acrescentado para a Media Capital na antecipação dos desafios do futuro que o setor enfrenta"

Para Nuno Santos, "ter a oportunidade de liderar a programação na TVI e ajudar a acelerar a transformação digital do meio televisivo de língua portuguesa é o desafio mais estimulante do mercado dos media. 2020 será um ano de mudança. A TVI será diferente e inovadora. Estará na vida dos Portugueses.Conto com todos. Conto com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que vão chegar".

A Media Capital deixa ainda uma palavra de agradecimento a Filipa Garnel que, "nestes últimos meses, deu o seu melhor, num momento muito particular, para que a TVI continue a manter a preferência de milhões de portugueses" e à Federação Portuguesa de Futebol, "parceiro de negócios da Media Capital, que na gestão deste processo, sempre mostrou uma postura de total lisura e colaboração".



Pedro Sousa, que desempenhava até agora o cargo de coordenador de conteúdos, foi nomeado como o novo diretor do Canal 11, revelou a Federação Portuguesa de Futebol.