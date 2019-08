Nuno Santos: “Não estamos do lado dos patrões nem dos trabalhadores. Estamos ao lado dos portugueses”

"Como sempre dissemos a via para resolvermos este conflito é a via negocial, é o diálogo", afirmou Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, depois de o sindicato independente dos motoristas de mercadorias (SIMM) ter anunciado que aceitou pôr fim à greve e voltar à mesa das negociações.

"Falta o SNMMP, que ainda hoje desafiou a Antram para uma negociação, sem desconvocação da greve. Não é suficiente. Para conseguirmos ter resultados não podemos estar sob uma greve. E por isso, apelo a que desconvoque a greve e se junte ao processo negocial", afirmou o ministro.

"Fazemos o apelo para que desconvoque a greve e se junte ao processo negocial. O tempo da greve terminou, é o tempo da negociação", sublinhou, acrescentando que "não existe histórico de negociações durante a greve. Não é a forma correta de o fazer."

Questionado sobre as críticas de que o Governo tem sido alvo por parte do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, que alega que o Executivo tem estado do lado dos patrões, Pedro Nuno Santos garante que não é verdade.

"Não estamos do lado dos patrões nem dos trabalhadores. Estamos ao lado dos portugueses. Esta greve é má para todos: trabalhadores, patrões e consumidores", sublinha.

"Temos de construir um ambiente propício" para que a negociação se concretize, acrescentou.