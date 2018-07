Nuno Saraiva continua na SAD do Sporting

Nuno Saraiva mantém as suas funções como diretor de comunicação, apesar da saída de Bruno de Carvalho, presidente que o contratou e que muitas vezes defendeu em público.





O antigo jornalista de ‘Diário de Notícias’ – onde chegou a ser diretor adjunto – e TSF voltou a surgir em público durante as apresentações de Bruno Fernandes e Bas Dost. E, segundo o Record, mantém-se no mesmo cargo para o qual foi contratado, após uma conversa com a nova administração da SAD, presidida por Sousa Cintra.