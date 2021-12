Nuno Terras Marques: “Esperemos que esta escalada de preços seja passageira”

O setor da construção da Visabeira teve de lidar com aumentos de 60% no aço. A indústria da porcelana e do cristal está a ter custos acrescidos de 30% nas embalagens de cartão. Mas há boas notícias no turismo.

Nuno Terras Marques: "Esperemos que esta escalada de preços seja passageira"









