O futuro e os negócios no maior festival aéreo do mundo

reuters

O Farnborough International Airshow 2018, o maior festival aéreo do mundo, fica marcado pela apresentação de projectos futuristas, em particular carros desportivos voadores e táxis aéreos. Mas o certame revelou-se também um sucesso para os gigantes da aeronáutica Boeing e Airbus e também para a brasileira Embraer.

A Boeing indicou ter garantido encomendas e memorandos de entendimento para a venda de 673 aeronaves, com destaque para o 737 Max.

Já a Airbus revelou que termina o festival com encomendas e memorandos num total de 431 aviões. Deste total, a maior fatia pertence à família A320, com 304 aparelhos encomendados ou comprometidos. O fabricante europeu assegurou ainda a venda de 25 aeronaves A350 e firmou um memorando para a venda de 60 A220-300 a uma nova companhia aérea de um grupo liderado por David Neeleman, accionista da TAP e fundador da JetBlue. Já o A380, o maior avião do mundo, não registou qualquer encomenda.

A Embraer conseguiu encomendas para 300 aparelhos, destacando-se na carteira de clientes as norte-americanas Republic Airlines e United, a brasileira Azul e a suíça Helvetic Airways. Os modelos mais encomendados foram o E175 e o E195-E2.

O segmento de aviões de carga registou uma forte recuperação, assinalou a Boeing, enquanto a procura de aeronaves de passageiros permaneceu forte.