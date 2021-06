O futuro passa por modelos híbridos de trabalho

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

"A crise foi uma surpresa e nós, entre uma quinta e uma terça-feira, fomos todos para casa. Este foi o nosso primeiro momento transformacional, ao conseguir colocar 135 pessoas do Grupo Ageas Portugal a trabalhar a partir de casa e mantendo as condições de trabalho quase em situação idêntica ao que era a nossa vida fisicamente todos juntos", relatou Pedro António, Chief Future Executive do Grupo Ageas Portugal.O primeiro foco de reorganizaç...