O primeiro trimestre da banca portuguesa em 7 gráficos

Margem dos bancos limitada A margem financeira teve uma evolução favorável no conjunto do sistema, mas o crescimento é vivido a níveis poucos expressivos, incapazes de contribuir para uma sustentabilidade do resultado líquido da banca.

Bancos cobram mais 7% É uma das rubricas que os bancos têm vindo a apostar, mas em que dizem que há pouco espaço para uma grande expansão. Mas o crescimento das comissões cobradas a clientes foi nos cinco grandes bancos nacionais.

Superbock gera parte do produto O produto bancário avançou 25%, mas o grande contributo foi sobretudo do BPI, impulsionado pela venda da Viacer, que controla a SuperBock. O Novo Banco também ganhou ao antecipar a alienação da GNB Vida.

Custos recuam 3% até Março O Santander Totta registou mais custos devido à integração do Popular Portugal. O BCP também registou maiores encargos. De resto, a rubrica desceu e a tendência futura é essa, de forma a aumentar eficiência.

Imparidades cedem 58% no trimestre O BCP é o banco com maior nível de imparidades. "Um valor com algum significado", disse Nuno Amado. Os restantes bancos afectados conseguiram cortar esta rubrica para níveis mais próximos do BPI e Totta.

Crédito pesa nas imparidades As imparidades recuaram, mas as dotações para crédito impediram maiores descidas. São as mais significativas nos bancos mais afectados pelo malparado e ofuscaram os recuos noutras imparidades e provisões.