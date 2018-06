O que falhou na compra da TVI?

Estranho é ter havido tantas tentativas para comprar a TVI e todas abortadas, a concorrência não tem legitimidade para se meter no assunto. Estão no mesmo barco, por sinal a meter muita água. Se a TVI arranjar quem lhe pague os luxos é assunto que aos outros não diz respeito.

Porque é que aquele horror das novelas e do big brother é tão importante para os socialistas da Autoridade da Concorrência? Chumbarem desta forma ignóbil, nula (nada fizeram) e lenta.

optimiza

Há 1 hora

A Autoridade da Concorrência juntou a sua inércia e preguiça já famosas com o Diktat do governo esquerdista de trotskistas, mencheviques e estalinistas para proibir um negócio entre dois canais espanhois TVI, das novelas e do viril Goucha (existem 36 canais públicos e mais 158 canais privados em cabo) e o operador médio Altice.



A Concorrência só defende os monopólios: Google, Amazon, Facebook e Skype que tudo destroem, a EDP, REN e Galp que mamam à pequena escala portuguesa. Tenham coragem por 1 vez e Ajam NESTA ÀREA DOS MONOPÓLIOS POR FAVOR!



A actividade exígua (8 mini processos ano) da Aut da Concorrência não justifica a sua existência. Esta decisão em concreto deve ser analisada internacionalmente, para se avaliar a VERGONHA DE DECISÃO!