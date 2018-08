O retrato do alojamento local no Porto

Porto tem 6.198 registos de alojamento local (AL) e maioria está no centro histórico. Mais de metade do AL no Porto pertence a empresa, sociedade ou pessoa colectiva (51,3%).

Um estudo sobre o mapeamento do alojamento local (AL) realizado este Verão pelo movimento O Porto não se Vende revela que entre os 6.198 registos de AL que existiam na cidade do Porto até 18 de Julho mais de metade (51,3%) estão em nome de empresas ou sociedades e sociedades unipessoais.





Entre os registos, o estudo revela ainda que há 84 titulares de AL com "mais de oito registos" e que o titular colectivo com mais AL na cidade do Porto tem "70 registos" efectivos na página do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL).





O segundo titular colectivo com mais AL apresenta-se na RNAL com 61 registos em terceiro lugar do pódio está o titular com "48 registos", acrescenta o mesmo estudo.



"Estes titulares, em conjunto, são responsáveis por 1.352 registos (21,2% do total na cidade). Neste grupo sobressai ainda um subgrupo de 27 titulares com mais de "16 registos", e que detém "751 registos", ou seja 12,4%, lê-se no mesmo documento ao qual a Lusa teve acesso.



Esse mapeamento do alojamento local (AL) no Porto indica que em meados de Julho existiam 6.198 registos de AL na cidade, estando a maioria concentrada na União de Freguesias do Centro histórico do Porto (71,2%), com 4.411 registos de AL.



Em declarações à Lusa, uma das representantes do Movimento O Porto não se Vende, Ana Barbeiro, descreve, por exemplo, que alguns desses registos colectivos são de áreas bem distintas da turística, aparecendo por exemplo uma sociedade de gestão agrícola.



Na análise que a Lusa realizou este sábado no site do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) sobre os "titulares da exploração" de AL no Porto, pode ler-se, por exemplo, que estão incluídas sociedades tão díspares como organizações de informática, ferragens, serviços médicos (Moreira da Costa), sociedade de eventos, Associação do Hospital de Crianças Maria Pia, estabelecimentos de restauração e bebidas "take away", café e similares ou farmácias.