O segredo para ter laranjais mais saudáveis está nas goiabeiras

O "greening", ou huanglongbing (HLB), é uma doença causada por bactérias que atacam os citrinos (laranjas, limões, toranjas, etc.), sendo considerado um dos mais sérios problemas da citricultura em todo o mundo, a par como o chamado "cancro cítrico". A ponto de haver já cães treinados para a farejarem.

Por alguma razão lhe chamam "o monstro da citricultura" – é que a palavra chinesa huanglongbing significa dragão amarelo [embora haja também quem traduza como "doença do ramo amarelo"].

Nos Estados Unidos, o governo treinou cães para detectarem as bactérias que matam árvores de citrinos há muitos anos, esperando que o seu olfacto ajude a combatê-la atempadamente – já que, ao ser identificada, pode reduzir-se o impacto através de uma desaceleração do contágio, como referiu a Agrotec.

Mas parece que há uma arma muito poderosa, descoberta por investigadores brasileiros há uns anos, quando visitaram laranjais no Vietname. O segredo está… nas goiabeiras.

Conta a Bloomberg que esta descoberta foi o alicerce para a criação, no Brasil, das primeiras laranjeiras geneticamente modificadas, resistentes ao "greening" – cujo agente infeccioso sistémico dificulta bastante o seu controlo, levando à queda da produtividade e qualidade da fruta.

Estas árvores estão praticamente prontas a sair do laboratório e das estufas para serem plantadas no Estado de São Paulo no âmbito dos testes no terreno.

Os investigadores descobriram que as goiabeiras expelem um aroma específico que parece repelir o insecto vector [o psilídeo, que possui grande capacidade de infestação e crescimento em pomares sem controlo químico] responsável pela transmissão do HLB.

As laranjeiras também produzem o mesmo aroma, mas numa quantidade muito menor, comentou à Bloomberg Nelson Arno Wulf, o coordenador da Fundecitrus – uma fundação de investigação financiada pela indústria do sumo de laranja no Brasil e que estuda e combate as doenças e pragas que atacam as laranjas.

Assim, em vez de plantarem goiabeiras perto dos laranjais, estes cientistas desenvolveram nas laranjeiras características semelhantes a essa árvore – precisando agora de autorização do regulador federal brasileiro para as plantarem em campos no exterior.

Outra solução possível, e que não implica o uso de insecticidas, está em recorrer a pequenas vespas produzidas em laboratório para combaterem o psilídeo, refere a Revista Pesquisa.

O Brasil, recorde-se, é o maior produtor mundial de laranjas, seguindo-se os EUA, China, México, Espanha, Egipto, Itália e Turquia. Portugal tem vindo também a aumentar fortemente a sua produção.

Em Portugal, a produção de laranja ocupa uma área de 20.361 hectares, que resulta numa produção anual superior a 200.000 toneladas.

As zonas de produção mais representativas em Portugal são o Algarve, a zona da Vidigueira e o Ribatejo, mas é no Algarve onde existem melhores condições para a produção deste fruto, sendo esta a região com maior produtividade, refere o Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agroalimentares

Depois da maçã, a laranja é o fruto mais produzido em Portugal continental.