O segredo está no grafeno: o telemóvel que não fica sem bateria

E foi com recurso ao grafeno que a norte-americana Energizer Holdings, uma das maiores fabricantes de baterias e lanternas portáteis, apresentou esta quarta-feira em Barcelona o Energizer Power Max P18K – um telemóvel que nunca fica sem bateria, promete.

Segundo a empresa, a bateria deste smartphone permite ouvir música durante 100 horas seguidas. Ou falar durante 90 horas sem parar. Ou ver vídeos durante 48 horas sem necessidade de a carregar.

Melhor ainda: esta bateria, com uma capacidade de 18.000 mAh, poderá estar até 50 dias sem carregar, se estiver em repouso ("stand-by").

Para entendermos esta magnitude, as novidades da Nokia e da Samsung têm 3.320 e 3.400 mAh, respetivamente, sublinha o Cinco Días.

Assim, a nova aposta está nesta bateria de grafeno em vez das habituais pilhas de lítio.

How larger the #battery of a phone can get...any guesses!!

Introducing new Energizer Power Max P18K Pop

It hold a MASSIVE 18000mAh battery

It packs three 6000mAh batteries and is quite uncomfortable to hold...!

What's your view!!#Smartphones pic.twitter.com/5zXCShcK4X