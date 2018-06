O tweet de Donald Trump sobre a visita de Marcelo à Casa Branca

EPA

Today, it was my great honor to welcome President Marcelo Rebelo de Sousa of Portugal to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/yd37K4Ei8R — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junho de 2018

O presidente norte-americano, Donald Trump, que esta quarta-feira recebeu o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que os Estados Unidos da América têm "uma relação tremenda" com Portugal, que "nunca foi tão boa". E no Twitter, deixou uma mensagem sobre a visita."Hoje, tive a grande honra de receber o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na Casa Branca", escreveu o republicano, citado pela Sábado Em declarações conjuntas aos jornalistas, no início do seu encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, Donald Trump afirmou que "é uma grande honra receber o altamente respeitado Presidente de Portugal". "Temos uma relação tremenda com Portugal há muito tempo e devo dizer que nunca foi tão boa como é hoje. Portanto, quero dar-lhe as boas-vindas a si e à sua delegação", acrescentou o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump descreveu Portugal como "um país de grande beleza e de óptimas pessoas".Em seguida, falando também em inglês, Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal e os Estados Unidos da América têm "uma longa amizade e parceria". "Fomos o primeiro país neutral a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América. Apesar de termos a Inglaterra como o nosso mais antigo aliado. Portanto, foi corajoso na altura", salientou. Donald Trump comentou: "É verdade".