"O valor dos usados a gasolina ou diesel vai afundar", diz Musk

A transição para os automóveis elétricos vai levar a uma forte perda de valor no mercado de usados dos veículos a combustão interna, defendeu esta segunda-feira o CEO da Tesla, Elon Musk.





"Compre um elétrico ou perca dinheiro. Isto é super importante para os compradores de carros. O valor residual dos automóveis a gasolina ou gasóleo vai afundar nos próximos anos", escreveu no Twitter o líder da fabricante norte-americana de automóveis elétricos.



O comentário surgiu a propósito de um tweet em que um analista referia a proibição de venda no Reino Unido de automóveis a combustão interna a partir de 2035 e afirmava: "quem no seu perfeito juízo compra um carro com motor de combustão interna depois de 2025 sabendo que o seu valor residual será nulo?".



O valor residual, ou seja no mercado de usados, dos automóveis a combustão interna gerou polémica em Portugal no ano passado, quando, em janeiro, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, em entrevista ao Negócios e Antena 1 referiu que "quem comprar um carro [de motor] diesel muito provavelmente daqui a quatro ou cinco anos não vai ter grande valor na sua troca".



Os fabricantes e a associação do setor, a ACAP e o ACP, criticaram duramente as palavras do governante.