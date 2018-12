Ocidente afasta-se da Huawei. Em Portugal estreitam-se laços

A Huawei tornou-se esta quarta-feira protagonista da discórdia entre Estados Unidos e China com a ordem de detenção da CFO da empresa chinesa pela Casa Branca. Contudo, o conflito estende-se a preocupações com a segurança nacional, e os Estados Unidos não são os únicos a tomar medidas. Em Portugal, pelo contrário, é tempo de fechar alianças com a gigante das telecomunicações chinesa.

Esta quarta-feira, 5 de Novembro, a Huawei esteve sob os holofotes em várias geografias e por diferentes razões. Na América do Norte, os ânimos agitaram-se com a detenção da CFO da empresa chinesa, suspeita de não respeitar as sanções impostas pelos EUA ao Irão. No Reino Unido, a operadora de telecomunicações BT rejeitou a cooperação com a Huawei no desenvolvimento do 5G, tal como já se tinha verificado noutros países. Já em Portugal, por ocasião da visita de Xi Jinping, a Altice aliou-se à Huawei precisamente para o desenvolvimento conjunto desta tecnologia.





A Huawei está nas bocas do mundo – e sobretudo dos investidores, que assistem aos mercados a afundar – por constituir mais um motivo de atrito entre Washington e Pequim. A perspectiva de um acordo comercial que concilie as duas maiores economias do mundo parece mais distante depois da detenção de Wanzhou Meng, a responsável financeira da Huawei e filha do respectivo fundador, que foi detida no Canadá por ordem dos Estados Unidos, na sequência de uma investigação que visa possíveis violações às sanções ao Irão. Para além deste tipo de acusações, as quais também já afectaram a chinesa ZTE, a Casa Branca já avançou por mais de uma vez a suspeita de que o Governo chinês poderá estar a utilizar estas tecnológicas para acções de espionagem.





Paralelamente, a empresa de telecomunicações britânica BT anunciou esta quarta-feira que iria bloquear a utilização de equipamento da Huawei e da congénere chinesa ZTE em áreas chave da sua rede de 4G e 5G.