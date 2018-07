Depois de confirmada a saída de Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, os merengues divulgaram uma carta de despedida do internacional português.

O Real Madrid confirmou esta tarde a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, frisando que a saída do avançado português, de 33 anos, se deveu à "vontade e ao pedido expresso do jogador"."O Real Madrid comunica que, atendendo à vontade e ao pedido expressados pelo jogador Cristiano Ronaldo, acordou a sua transferência para a Juventus", lê-se no comunicado do madridistas, sem especificar os valores envolvidos na transação.O valor do negócio ainda não foi confirmado, mas o RecordAos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo estava ligado contratualmente até 30 de junho de 2021 ao emblema 'merengue', ao serviço do qual conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.A Juventus domina o historial do campeonato italiano, com 34 títulos de campeão, sete dos quais conquistados ininterruptamente desde 2011/12 -- os quatro últimos sob o comando do atual treinador, Massimiliano Allegri.Segundo a Lusa, Ronaldo vai ser o sétimo português a juntar-se ao clube de Turim, depois de Rui Barros, Paulo Sousa, Dimas, Jorge Andrade, Tiago e João Cancelo, contratado neste defeso ao Valência.(em actualização)