Oficinas continuam a retirar filtros de partículas de forma ilegal

A entrada em vigor, em 2009, do pacote Euro 5 tornou obrigatório que os automóveis a gasóleo passassem a circular com filtro de partículas por questões ambientais. Mas, dez anos depois, as oficinas de mecânicos continuam a oferecer estes serviços havendo quem preferia pagar 400 para o remover do que pagar mil por um filtro novo.





Em declarações ao Público, o presidente da Associação Nacional dos Centros de Inspeção Automóvel assumiu que não existe forma de enfrentar o problema. "É impossível fazer essa verificação fazer essa verificação, porque não podemos, por lei, desmontar qualquer peça dos veículos e em muitos casos a existência ou não do filtro não é aferível a olho nu", explicou Paulo Areal.