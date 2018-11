Oi acusa Pharol de divulgação de pedido de indemnização "leviana, temerária e oportunista"

Reagindo à divulgação do comunicado da Pharol de que tinha interposto uma acção judicial com um pedido de indemnização de cerca de 2 mil milhões de euros à Oi, a operadora brasileira não se alonga nos comentários, dizendo não comentar discussões judiciais.



Mas ao mesmo tempo diz considerar "leviana, temerária e oportunista a divulgação prematura que foi realizada", esclarecendo que não teve, ainda, conhecimento da acção judicial e não foi ainda citada pela justiça portuguesa do caso.



"A Oi não tem conhecimento da acção judicial em questão, não tendo recebido citação pela justiça Portuguesa. A Oi não comenta discussões judiciais e considera leviana, temerária e oportunista a divulgação prematura que foi realizada". Esta é a frase enviada às redacções pela Oi, em reacção ao processo comunicado quinta-feira, 8 de Novembro, pela Pharol.



A Pharol comunicou que tinha avançado com uma acção contra a Oi, pedindo uma indemnização de 2 mil milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado. Segundo a Pharol, deu entrada no tribunal em Lisboa a acção principal "visando a condenação da Oi no pagamento à Pharol de uma indemnização em dinheiro no valor total de 2.017.108.646,58 euros (dois mil e dezassete milhões, cento e oito mil, seiscentos e quarenta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos), incluindo juros de mora vencidos e vincendos", diz em comunicado.



Esta acção principal segue-se a um pedido de arresto de bens da Oi que a Pharol já tinha feito, e que o tribunal não deu provimento.





Para a Pharol, "o comportamento da Oi na prestação de informações, ao longo da relação com a Pharol, anteriormente Portugal Telecom, nomeadamente, aquando das assembleias-gerais que tiveram lugar em Lisboa em 8 de Setembro de 2014 e 12 e 22 de Janeiro de 2015, onde foi decidida a alienação da PT Portugal à Altice, lesou gravemente os direitos e interesses da Pharol e dos seus milhares de accionistas".