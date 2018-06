Os planos de recuperação judicial das subsidiárias holandesas da operadora brasileira Oi – PTIF e Oi Brasil Holdings Coöperatief (Oi Coop) – foram aprovados pelo tribunal de Amesterdão, anunciou esta segunda-feira, 11 de Junho, a Oi.





Além da Holanda, decorrem também os processos pelo reconhecimento internacional ao plano nos Estados Unidos e em Portugal.

"A decisão de homologação está sujeita a um prazo de 8 dias para recurso". Findo esse período, a PTIF e a OI Coop "sairão do estado de falência".A aprovação permite que o plano de recuperação tenha efeito não apenas no Brasil, mas também em geografias como a Holanda e Reino Unido. O reconhecimento internacional era uma das etapas do processo de recuperação. A Oi já tinha revelado a intenção de ter esse reconhecimento nas várias geografias até final do segundo trimestre do ano, para poder, ainda nesse período, concretizar a conversão da dívida em capital, o que dará aos credores a maior fatia da empresa. E a diluição da posição dos actuais accionistas, entre eles a Pharol, que ficará com uma posição em torno dos 7,6% Um plano que tem sido contestado pela Pharol , que viu os seus direitos accionistas serem reduzidos e até com os votos inibidos. E por isso está a decorrer um processo arbitral no tribunal do Rio de Janeiro entre a Pharol e a Oi para resolver os conflitos entre as duas partes.