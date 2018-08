Oi convoca assembleia-geral extraordinária para 3 de Setembro

Num edital divulgado na quinta-feira ao mercado no Brasil, e assinado pelo presidente do Conselho de Administração da Oi, José Mauro da Cunha, lê-se que o encontro decorre no dia 3 de Setembro no Rio de Janeiro visando, desde logo, aprovar uma alteração ao estatuto social "tendo em vista a homologação parcial do aumento de capital", que será feito através da capitalização de créditos, como definido no Plano de Recuperação Judicial.

Ao mesmo tempo, prevê a "alteração do limite do capital autorizado da companhia, com a consequente alteração" do estatuto social, indica a nota à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil.