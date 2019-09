A Oi reagiu esta terça-feira às notícias que dão conta que a espanhola Telefónica está interessada na compra de ativos da companhia.

A Oi "desconhece a informação veiculada na matéria da agência Broadcast acerca de qualquer eventual proposta de compra dos ativos da companhia por parte da Telefónica Brasil", refere a operadora brasileira num comunicado, em reação a um pedido de esclarecimentos do regulador do mercado de capitais do Brasil.



Já a Telefónica, contactada pelo Negócios, disse apenas que "não comenta rumores de mercado".

A Agência Estado avançou ontem que o interesse da Telefónica está concentrado nas redes móveis da Oi, que abrangem as tecnologias 3G e 4G, e não a rede fixa. Esta notícia da agência brasileira, que motivou o pedido de esclarecimentos do regulador, surgiu depois de o jornal espanhol El Confidencial ter avançado que a Telefónica estava a ponderar avançar com uma proposta pela sua rival brasileira Oi, como parte do seu plano de reestruturação e de renovação dos ativos.

A Telefónica, que no Brasil controla a Vivo, está interessada na compra total ou parcial da Oi, que está avaliada em 6 mil milhões de euros e passa por uma situação financeira delicada, segundo o jornal espanhol El Confidencial, que adiantou que a empresa espanhola terá já contactado o banco norte-americano Morgan Stanley para mediar a compra da sua concorrente brasileira.

As ações da Oi reagiram em forte alta a estas notícias. Chegaram a subir mais de 10% na sessão de segunda-feira, embora no fecho a subida tenha sido bem inferior (+1,9%). Em Lisboa, a Pharol (que é acionista da Oi), está hoje a negociar estável nos 11,8 cêntimos.

Na semana passada o Governo brasileiro aprovou uma nova lei no ramo das telecomunicações, chamada PLC 79, que reduz as restrições das operadoras para venderem os seus ativos.





Segundo a Exame, estas alterações tornam a Oi mais atrativa para eventuais compradores, sendo que a norte-americana AT&T e empresas chinesas já demonstraram interesse, enquanto a italiana TIM também é vista como forte candidata a uma fusão ou, pelo menos, uma aquisição de parte dos negócios.

A Telefónica está presente no Brasil através da Vivo, uma empresa que surgiu a partir da Telesp Celular, comprada pela Portugal Telecom e pela Telefónica, em 1998. A parceria das duas empresas no Brasil terminou em 2010, quando a Telefónica comprou a participação da PT na Vivo por 6,5 mil milhões de euros.