Reuters

Roger Solé Rafols vai ser administrador da Oi, estando o seu nome ainda sujeito a aprovação pelo regulador do sector das comunicações brasileiros, a Anatel.Está há 20 anos no sector. Actualmente estava na Sprint, mas antes esteve na TIM Brasil, empresa que aliás chegou a ser referida como possível compradora da Oi. Entrou nesta operadora móvel dominada pela Telecom Italia em 2009, um ano antes da PT ter vendido a sua posição na Vivo à Telefónica. Aliás, a TIM Brasil tinha ido buscar este gestor à Vivo. Nesta operadora, que até 2010 teve a PT como controladora em conjunto com a espanhola Telefónica, esteve mais se seis anos: de 2002 a 2008. E cumpriu uns meses de período de nojo antes de ingressar na TIM Brasil.Na Vivo, esteve ligado ao negócio empresarial.Assume carreira na Vivo a partir de 2002, vindo de uma consultora (Diamond International), pela mão da Telefónica. Nesse ano, a PT e a Telefónica ainda não tinham uniformizado as operações. A marca Vivo só surgiu em 2003.Tem um diploma de MBA pela ESADE – Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, de Barcelona, e uma pós-graduação em Gestão de Empresas Audiovisuais pela UPF – Universitat Pompeu Fabra também de Barcelona.A Oi explica, em comunicado, que "o novo conselho de administração da Oi preenche a totalidade de seus membros e reafirma seu perfil complementar, multissectorial e de larga experiência em actuação em mercados nacionais e internacionais".