Oi volta a prejuízos no segundo trimestre

A brasileira Oi, da qual a Pharol é accionista, voltou a registar prejuízos no segundo trimestre do ano. Contudo, os resultados dos primeiros três meses seguram o semestre, que se mantém com um resultado líquido positivo.

A empresa de telecomunicações brasileira Oi registou prejuízos de 1,2 milhões de reais no segundo trimestre, depois de, nos primeiros três meses do ano ter conseguido lucros de 30,5 milhões. Desta forma, o balanço dos primeiros seis meses do ano consegue fugir ao terreno negativo, já que a operadora fechou este período com um resultado líquido de 29,2 milhões de reais.

A ditar a quebra estiveram um "resultado financeiro líquido negativo de 1,199 milhões e uma despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social de 162 milhões", detalha a empresa no comunicado enviado às redacções.





Apesar de ter voltado aos prejuízos no segundo trimestre, as perdas foram inferiores em 70% quando comparadas com aquelas registadas no período homólogo, no qual o prejuízo foi de 4,16 milhões de reais.