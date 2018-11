OMC: Restrições comerciais aplicadas pelo G20 atingem valor recorde

Entre meados de Maio e meados de Outubro, os países do G20 aplicaram 40 novas medidas restritivas do comércio, cobrindo 481 mil milhões de dólares, seis vezes mais face ao período anterior.

Reuters

Os países pertencentes ao G20 aplicaram 40 novas medidas restritivas do comércio entre meados de Maio e meados de Outubro, cobrindo um total de 481 mil milhões de dólares de transacções comerciais, avançou a Organização Mundial do Comércio (OMC) esta quinta-feira, 22 de Novembro.

De acordo com um comunicado deste organismo, citado pela Reuters, o valor é seis vezes superior ao do período anterior, e o mais elevado desde que a OMC começou a monitorizar o comércio do G20, em 2012.

Três quartos destas novas restrições foram aumentos de tarifas, muitos dos quais em resposta às taxas aplicadas por Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio, em Março.

"As conclusões do relatório devem ser consideradas com preocupação pelos governos do G20 e por toda a comunidade internacional", afirmou o director-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, num comunicado citado pela agência noticiosa. "Uma escalada continua a ser uma ameaça real. Se continuarmos nesta direcção, os riscos económicos vão aumentar, com potenciais efeitos no crescimento, empregos e preços no consumidor em todo o mundo".

Entre meados de Maio e meados de Outubro, o período considerado na análise, houve uma média de oito restrições ao comércio por mês, uma subida face às seis do anterior relatório, que analisava o período compreendido entre meados de Outubro de 2017 e meados de Maio deste ano.

"A proliferação de acções restritivas do comércio e a incerteza criada por essas acções podem colocar a recuperação económica em risco", acrescenta a OMC.

No entanto, nem tudo são más notícias para o comércio mundial. Ao mesmo tempo que aumentaram as restrições, também subiu o valor associado a medidas de liberalização comercial. Em média, os países do G20 aplicaram 7 destas medidas por mês – como redução de tarifas sobre importações e direitos de exportação – totalizando 216 mil milhões de dólares, um valor quase três vezes superior face aos meses anteriores.

Porém, cerca de dois terços desse valor são atribuíveis à China, que reduziu mais de 1.400 tarifas sobre automóveis, componentes e outros produtos.



Os dados da Organização Mundial do Comércio são conhecidos poucos dias antes do início da cimeira do G20, em Buenos Aires, Argentina, no final deste mês, que tem gerado grande expectativa sobretudo devido ao encontro esperado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, que poderá abrir caminho a um acordo entre as duas maiores economias do mundo, que ponha um travão na guerra comercial.