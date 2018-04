Rodrigo Koxa conquistou o prémio de maior onda do ano e tornou-se o recordista mundial da maior onda surfada, ultrapassando o recorde de Garrett McNamara em 2011.

O surfista brasileiro Rodrigo Koxa conquistou o recorde mundial para a maior onda surfada, com uma onda na Nazaré em novembro passado, segundo os prémios de ondas gigantes atribuídos pela Liga Mundial de Surf (WSL) este domingo anunciados.Dez ondas surfadas na Nazaré estavam nomeadas para várias categorias dos prémios de ondas gigantes, entre 30 candidatas.Rodrigo Koxa conquistou o prémio de maior onda do ano e tornou-se o recordista mundial da maior onda surfada, ultrapassando o recorde de Garrett McNamara em 2011.Os vencedores foram conhecidos numa gala que decorreu na noite passada na Califórnia, nos Estados Unidos, onde esteve presente o presidente da Câmara da Nazaré.Na categoria de melhor onda surfada, a Nazaré estava nomeada através dos surfistas Ross Clarke-Jones e Sebastian Steudner, que também surgiam como representantes da praia portuguesa na categoria onda XXL, juntamente com Rodrigo Koxa e Benjamim Sanchis.

Veja aqui o vídeo