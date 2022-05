Onde estão as alternativas ao petróleo da Rússia?

As alternativas que não impliquem qualquer contacto com petróleo russo passarão em grande medida pelos maiores produtores mundiais. O top 10, encabeçado pelos EUA, concentra 53,8 milhões de barris por dia, ou seja, 69,4% do total em todo o mundo. A Rússia é, por estes dias, o segundo maior produtor.

Onde estão as alternativas ao petróleo da Rússia?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Onde estão as alternativas ao petróleo da Rússia? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar