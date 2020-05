Chuva e trovoada previstas para o período entre o meio-dia e as oito da noite levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a lançar um alerta para o norte e centro do país.

Já a trovoada poderá ocorrer "em alguns locais".



No caso de Braga, Coimbra, Viana do Castelo e Porto, o aviso do IPMA contempla a menção à ocorrência dos fenómenos meteorológicos no interior dos distritos.



Nos últimos dias, vários concelhos estiveram com risco elevado de incêndio, e vários distritos estiveram com aviso amarelo devido ao tempo quente.



O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

