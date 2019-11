OPEP vai enfrentar um forte aumento de oferta dos concorrentes em 2020

A Agência Internacional de Energia alertou os membros da OPEP e os seus aliados para o aumento de produção dos países fora do cartel do petróleo e apelou a medidas na próxima reunião.

Uma forte queda na procura pelo seu petróleo e um grande aumento de produção do "ouro negro" nos países fora do cartel. São estes os principais desafios que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus parceiros (OPEP+) vão enfrentar no próximo ano, segundo alertou a Agência Internacional de Energia (AIE).





"Os países da OPEP+ vão ter pela frente um grande desafio em 2020, numa altura em que a procura pelo seu petróleo deverá cair de forma acentuada", disse a AIE, num comunicado divulgado pela Reuters.