Num comunicado, divulgado hoje, o grupo explica que a Nowo/Oni é uma "operadora de telecomunicações participada da Gaea Inversion e gerida pela Inveready, e o grupo MásMóvil", indicando que estas empresas "acabam de anunciar um importante reforço na sua equipa de gestão com a incorporação de três dos principais ex-diretores responsáveis pelo êxito da operadora de telecomunicações R".



Em 20 de agosto, a AdC informava que "a operação de concentração projetada consiste na aquisição do controlo conjunto pela MásMóvil Ibercom e Gaea Inversión da Cabonitel e, indiretamente, das filiais direta ou indiretamente detidas por esta, nomeadamente a Nowo e a Onitelecom à Cabolink, uma empresa indiretamente detida por fundos geridos pela KKR", indicava um anúncio, publicado no site do regulador.



A entidade revelou ainda, nesse dia, que a Gaea, sociedade veículo de direito espanhol detida pelo Grupo Inveready - "que investe, através de fundos e de outras entidades financeiras semelhantes, em diversas empresas, operando em Espanha" - foi "especificamente constituída para a realização da transação".



Na nota divulgada hoje, a operadora anuncia que Miguel Venâncio, até aqui presidente executivo do grupo, assume o cargo de presidente do Conselho de Administração, "mantendo algumas funções executivas, além da representação institucional e de determinados acordos estratégicos".



Por sua vez, Arturo Dopico, que foi durante 18 anos o presidente executivo da R Galicia, foi nomeado para igual cargo na operadora portuguesa do grupo, enquanto Pablo Iglesias e Paco Rodeiro, "que também fizeram parte do sucesso da R Galicia, assumem os cargos de 'Chief Financial Officer' [administrador com o pelouro financeiro] e diretor de planeamento estratégico, controle e desenvolvimento de negócio da Nowo/Oni, respetivamente", lê-se no comunicado.



Também Carlos Conti, sócio geral da Gaea, foi nomeado para o Conselho de Administração da Nowo/Oni.



"A Gaea-Inveready é um acionista histórico do Grupo MásMóvil que agora assume também um compromisso de investimento em Portugal", adiantou a empresa.

