Operadores avisam que “a fidelização permite elevado nível de investimento”

A associação que representa os operadores revelou que já pediu uma audiência à Autoridade da Concorrência para “habilitar o regulador com a informação específica do setor”.

Após ter tomado conhecimento das recomendações da Autoridade da Concorrência (AdC) para as fidelizações, como o Negócios noticiou esta segunda-feira, a associação que representa as empresas do setor pediu uma audiência ao regulador para apresentar dados "específicos" do mercado de telecomunicações.





Contactada pelo Negócios para comentar a decisão da AdC, a associação começou por explicar que "a Apritel tem como uma das suas funções essenciais o diálogo com os reguladores e o esclarecimento dos consumidores". Nesse sentido, tendo sido iniciada uma consulta pública relativa ao mercado das comunicações esta segunda-feira," solicitámos hoje mesmo uma audiência à AdC, onde queremos habilitar o regulador com a informação específica do setor, bem como apresentar os dados do recente estudo sobre o preço das comunicações em Portugal, realizado pela Deloitte".