Operadores "estranham" bloqueio da Nowo à Eleven Sports

As rivais da antiga Cabovisão garantem que apresentaram várias propostas à Nowo para terem o canal da Eleven Sports. Como não têm contrapropostas, o processo pode acabar em tribunal.

O tema da Eleven Sports, mais concretamente o acordo com a Nowo, não escapou ao debate do Estado da Nação das Comunicações. A Altice Portugal, Nos e Vodafone não compreendem porque a antiga Cabovisão não fecha acordos com eles. E, pelo menos a Nos, admite "agir em conformidade".

"Em relação a conteúdos que consideramos essenciais, temos sempre a posição de que devem ser distribuídos de forma universal. E temos actuado de forma coerente nessa perspectiva. É, por isso, muito surpreendente esta linha e a actuação da Nowo. Achamos que isto é, no mínimo, uma falta de ética corporativa. E vamos agir em conformidade", disse Miguel Almeida, CEO da Nos.