Este é o valor máximo que o Novo Banco pode pedir, a cada ano, a esta entidade financiada pelas instituições financeiras por via do mecanismo de capitalização contingente que o Fundo de Resolução assinou quando vendeu 75% do Novo Banco à Lone Star. Este mecanismo insere-se sobre um conjunto de ativos considerados tóxicos pelos quais a compradora não se quis comprometer totalmente. Ao longo de oito anos, o Fundo de Resolução pode vir a ser chamado a colocar 3,89 mil milhões de euros na instituição financeira. Até agora, já foi injetado praticamente metade do valor.



O Governo espera, contudo, que o banco venha a precisar de menos do que este limite. A previsão é de 600 milhões.



Em 2018, para fazer face a perdas de 2017, o Novo Banco recebeu uma injeção de capital de 792 milhões de euros do Fundo de Resolução. Entretanto, com base nas contas do ano passado, recebeu outros 1.149 milhões de euros.



O Expresso avançou entretanto que o montante que o fundo ainda até tem para injetar – de até dois mil milhões de euros – pode ser antecipado e colocado de uma só vez no banco. De acordo com o jornal, os acionistas do banco, o fundo norte-americano Lone Star e o Fundo de Resolução estão a analisar esta hipótese. Questionado pelo Negócios se considerava aumentar o montante máximo (de 850 milhões) de maneira a permitir esta injeção mais elevada, o Governo respondeu apenas que "continuará a cumprir os termos do contrato de financiamento com o Fundo de Resolução".



O montante máximo a emprestar pelo Governo consta da proposta de Orçamento do Estado para 2020, que ainda será objeto de discussão no Parlamento. Será sujeita a uma primeira votação, na generalidade, a 10 janeiro. Já a votação global está marcada para 7 de fevereiro.

