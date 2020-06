Orçamento suplementar inclui apoio máximo de 1.200 milhões à TAP

A TAP vai poder receber uma ajuda máxima do Estado de 1200 milhões de euros. Foi essa a verba que o Governo incluiu no Orçamento do Estado Suplementar, adiantou esta terça-feira o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, durante a apresentação do documento.



O governante explicou que "o processo de ajuda à TAP ainda não está concluído", estando a aguardar a luz verde de Bruxelas. "Fizemos um pedido de auxílio de Estado à Comissão Europeia, ainda aguardamos a decisão da Comissão, que deverá ocorrer ainda esta semana", sublinhou Álvaro Novo, corroborando o que já havia sido avançado pelo primeiro-ministro no último debate quinzenal.



O montante máximo da ajuda será de 1200 milhões de euros, sendo que foram consideradas duas componentes. A primeira diz respeito a um cenário base, "sobre o que irá acontecer ao longos dos próximos meses", e outro que dependerá da evolução "da situação do setor da aviação a nível mundial" que vive um momento de "incerteza", pelo que foi colocada no orçamento uma "percentagem adicional", de forma a precaver um cenário mais negativo.





O Governo não respondeu se a injeção vai chegar à TAP via aumento de capital ou empréstimo obrigacionista.