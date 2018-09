Orey Financial eleita a corretora online mais inovadora em Espanha e Portugal

A International Finance distinguiu a Orey Financial com dois prémios.

A equipa da Orey Financial é liderada por Catarina Castro, ex-directora coordenadora do Banco Santander para as unidades de Gestão de Ativos, Miguel Baltazar

A Orey Financial foi distinguida pela International Finance com dois prémios, relativos à actividade da corretora em Portugal e Espanha.



A firma foi eleita a corretora online mais inovadora ("Most Innovative Online Brokerage") em Portugal e Espanha.



"Para a International Finance, a Orey Financial é uma entidade de referência no mercado de capitais tanto em Portugal como em Espanha sendo reconhecida como motor de inovação pela sua liderança em 2018 no lançamento de novos produtos e soluções tanto a nível nacional como internacional", refere um comunicado da Orey Finance, que tem um total de activos sob gestão de 127,8 milhões de euros e registou em 2017 um volume de transacções de mais de 7 mil milhões de euros.



Segundo a mesma fonte, a equipa da Orey Financial conta actualmente com cerca de 40 colaboradores com gestores, traders e consultores seniors localizados tanto em Portugal como em Espanha.



"Como corretora online, a empresa está fortemente focada no desenvolvimento e implementação de estratégias inovadoras de gestão de activos e investimentos", refere Catarina Castro, administradora da Orey Financial.