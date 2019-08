Orey Financial já transferiu 98,8% dos ativos dos clientes

A Orey Financial já transferiu, ou está em processo de transferência, de 98,8% dos ativos que ainda detinha sob custódia dos seus clientes, anunciou a empresa. O que corresponde a um total de 90 milhões de euros.





Segundo a empresa, está concluída a transferência de 80,58 milhões de euros, estando em execução o remanescente.



O valor dos ativos cuja transferência não foi ainda pedida é de 1,08 milhões de euros, sendo 92 mil euros em liquidez. "Estes ativos correspondem a ativos de clientes cuja resposta sobre os dados bancários da conta de destino não foi obtida até à data e para a qual a sociedade esgotou todos os esforços comerciais e vias de comunicação", explica a Orey Financial que explica que, por isso, "solicitou e aguarda autorização por parte das entidades regulatórias, CMVM e Banco de Portugal, para a aplicação de um Processo Especial Judicial de Consignação em Depósito conforme está previsto na lei portuguesa, para dar cumprimento ao seu dever de entrega dos ativos".



Neste momento já são mais de 15 as instituições para as quais os ativos foram transferidos.

"A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. vem informar que, na sequência do comunicado datado de 9 de agosto de 2019, à data de 26 de agosto de 2019 a Orey Financial IFIC, S.A. procedeu à transferência, ou estão em processo de transferência, cumprindo instruções dos seus clientes, ativos no montante de 90,00 milhões de euros correspondentes a 98,8% dos ativos detidos em custódia pela sociedade a 31 de dezembro de 2018", lê-se no comunicado