Os desafios para as ações da banca europeia em 2020

Os tópicos que dominaram o setor financeiro em 2019 devem manter-se no centro do palco: taxas de juro baixas, avaliações baixas, um ambiente regulatório duro, dados económicos fracos e perdas de postos de trabalho.

Os bancos europeus preparam-se para terminar o ano como um dos setores com pior desempenho da região – outra vez. E os investidores precisam de ter nervos de aço para 2020.

Apesar de o ano terminar com sinais positivos do acordo comercial EUA-China e de um grande impulso para os bancos britânicos depois da vitória do partido de Boris Johnson, os analistas continuam bastante negativos em relação ao setor. O rácio entre as melhorias e os cortes de avaliações diminui para o nível mais baixo desde março de 2016.

As cinco coisas para acompanhar:

IMPACTO DO "TIERING"

Os investidores vão querer ver se a erosão dos lucros devido às taxas de juro negativas está a ser mitigada pelo chamado "tiering". A medida tem o objetivo de aliviar os encargos dos bancos com os depósitos que fazem junto do Banco Central Europeu (BCE). Mas os analistas do Deutsche Bank não preveem grandes benefícios e estimam que o "tiering" melhore o resultado do Banco Santander em apenas 0,2%. Mesmo um banco mais sensível às taxas de juro, como o Bankia, poderá só sentir um aumento marginal de 1,3%.

O BCE está a começar a debater sobre os efeitos indesejados de um período prolongado das taxas de juro negativas e, com Christine Lagarde ao leme, uma mudança de direção tornou-se mais provável. Contudo o banco central não é conhecido por mudar de direção de forma brusca, o que significa que qualquer novo alívio poderá não surgir até à segunda metade do ano.

PARAÍSOS PERDIDOS

Vários bancos que são considerados como paraísos dentro do setor estão entre as cotadas com piores desempenhos este ano. Swedbank cai mais de 30%, os Danske Bank 17% e o ABN Amro cede mais de 20%. E tudo pela mesma razão: falta de conhecimento dos seus clientes.

Relatos de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, principalmente na região do Báltico, dominaram as notícias para os bancos nórdicos e causaram quebras nos seus estatutos de balanços sólidos com dividendos confiáveis. Espera-se que estes bancos gastem mais na melhoria dos seus processos de combate à lavagem de dinheiro e podem querer manter níveis de capital mais elevados para responderem a eventuais apertos na regulação.

REGULAÇÃO

Falando em regras mais duras, os novos padrões de Basileia, conhecido como Basileia IV, vão continuar a ser um vento contra. "Não antecipamos qualquer alívio das grelhas regulatórias sobre as posições de capital", salientou Jochen Schmitt, um analista do Bankhaus Metzler.



O Citigroup estima que os rácios dos bancos que acompanha vão manter-se nos níveis atuais nos próximos dois anos, uma vez que o capital gerado deverá ser ofuscado pelas necessidades regulatórias.