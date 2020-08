Os Mais Poderosos de 2020 estão a chegar ao 20.º lugar

João Leão entra na tabela dos Mais Poderosos no ano em que salta de secretário de Estado do Orçamento para ministro das Finanças. Com a crise económica a pressionar as contas públicas, ocupa um papel central na definição da política dos próximos anos. Já defendeu e aprovou o Orçamento suplementar, terá de negociar e aprovar o Orçamento do Estado para 2021 e precisará de articular a estratégia orçamental com o plano de recuperação europeu - isto sem esquecer a crise sanitária provocada pela covid-19.