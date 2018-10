Os melhores carros da Paris Motor Show

As fabricantes de automóveis vão aproveitar o Paris Motor Show para apresentar os seus melhores carros novos. Há muito para ver, especialmente para aqueles que estão desapontados pelos escândalos com as emissões de poluentes e excitados com a perspectiva da electrificação: a Jaguar apresentou um carro eléctrico, o I-Pace SUV, para capitalizar os problemas recentes da Tesla; a Audi revelou o eléctrico eTron Concept e o eTron SUV; enquanto a Mercedes-Benz levou a esta feira o eléctrico EQ Silver Arrow Concept.

Além destas marcas, a Renault – com os olhos postos na China – apresentou vários modelos novos eléctricos, incluindo o EZ-Ultimo e o K-ZE, enquanto a Smart oferece um pequeno carro de dois lugares, eléctrico, chamado ForEase.