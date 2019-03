Os super-carros mais espetaculares do Salão de Genebra  

Stefan Wermuth/Bloomberg

A edição deste ano do Salão Automóvel de Genebra foi marcada pelos carros glamorosos. E, como afirmou a senhora que vendia hamburgers a 40 dólares cada num restaurante local, "a vida em Genebra é cara". Podia estar a falar dos hamburguers, mas aqui a afirmação também se aplica aos carros.

No meio de uma enxurrada de carros elétricos peculiares e afastamento dos consumidores das marcas convencionais europeias, dois grandes nomes do mundo dos super-carros – a Koenigsegg e a Bugatti – apresentaram automóveis que custam vários milhões de dólares para aumentar o seu prestígio e credibilidade.

Entretanto, marcas icónicas como a Aston Marti, Rolls-Royce, Lamborghini e Ferrari lançaram os carros da próxima geração e novas versões de modelos de sucesso infalível: o Vanquish Concept, o Cullinan SUV, o Huracan Evo Spyder e o F8 Tributo, respectivamente.

A Pininfarina e a Hispano-Suiza, duas fabricantes com uma longa história, juntaram-se à corrida com o lançamento de protótipos de carros elétricos que custam cerca de 2 milhões de dólares e não serão construídos tão cedo.

Claro que a Audi, BMW, Mercedes-Benz e Porsche também marcaram presença e com força. O preço da maioria destes automóveis está ainda abaixo dos seis dígitos. Resumindo, o que esteve ausente nos salões de Detroit, Nova Iorque e Los Angeles não faltou em Genebra.

Para quem quer dar um salto a Genebra, é bom que leve uma boa câmara e uma conta bancária recheada.



Em baixo estão os automóveis mais interessantes que vimos em Genebra.



Bugatti La Voiture Noire



Difícil de pronunciar para quem não é francês, o nome deste automóvel significa apenas "A viatura negra". Assume-se como uma versão moderna do Bugatti 57 SC Atlantic dos anos 30 (o designer de moda Ralph Lauren tinha pelo menos um destes).



Foi fabricada apenas uma unidade e sim, já foi vendida, supostamente a Ferdinand Piech, o antigo CEO do Grupo Volkswagen. Está avaliado em 16 milhões de euros (18 milhões de dólares) e tem um preço base de 10 milhões de euros (12,5 milhões de dólares).



Koenigsegg Jesko





Com o nome do pai do fundador e CEO da Koenigsegg, Christian von Koenigsegg, o Jesko combina 1.280 cavalos de potência (pode atingir 1.600 com um combustível especial) com uma nova transmissão de nove velocidades e atinge uma velocidade máxima de 480 Km/h. Tem dois lugares e uma série de confortos como câmaras de estacionamento e outros apoios tecnológicos. São muitos luxos para um automóvel tão focado na velociade. A produção só deverá iniciar em 2021.



Hispano Suiza Carmen





Inspirado no Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia de 1938 e nomeado para homenagear a neta de Damián Mateu, fundador da Hispano Suiza, o Carmen é um automóvel 100% elétrico que tem mais de 1.000 cavalos de potência e um preço de 1,5 milhões de euros.

Apesar dos números não serem espetaculares quando comparados com o super-elétrico da Pininfarina, o Carmen vai dos 0-100 Km/h em menos de três segundos. Com uma autonomia de 400 Km num carregamento, este modelo promete um desempenho excecional e tem um design pouco convencional. Será fabricado em Barcelona a partir de junho de 2020. Estão previstas apenas 19 unidades.



Ginetta Akula



Um carro nada reservado tendo em conta que é fabricado por uma empresa britânica antiga, o Ginetta Akula custa 532 mil dólares e grita por atenção em todos os ângulos. O motor V8 surge no meio do carro e vem acompanhado de uma transmissão de seis velocidades com tração traseira.



Além disso, tem 600 cavalos de potência e atinge uma velocidade máxima de 320 Km/h. É um carro de extremos, que pode andar na estrada mas foi feito para ser conduzido em pista. A Ginetta, que está localizada em Leeds, na Inglaterra, anunciou que vai produzir 20 unidades em 2020.



Ferrari F8 Tributo

Este é o novo V8 da Ferrari, que substitui os espetaculares 488 GTB e 458 Italia. Entre as novidades cheios de estilo estão uns faróis renovados, grandes luzes traseiras e uma aerodinâmica atualizada. Melhor ainda, tem um emocionante capot que cobre o motor localizado no meio do automóvel.





O desempenho é quase igual ao das versões anteriores, com 720 cavalos de potência que leva o automóvel dos 0-100 Km/h em 2,9 segundos. A velocidade máxima é superior a 320 Km/h e o preço ainda não é conhecido, mas as entregas começam no início do próximo ano.



Pininfarina Battista



Este é o primeiro modelo fabricado pela nova empresa Automobili Pininfarina, criada através da parceria entre a fabricante automóvel e a firma de design constituída em 1930. Tem o nome do fundador, Battista "Pinin" Farina e características únicas: totalmente elétrico e livre de emissões, 1.900 cavalos de potência, vai dos 0-100 Km/h em menos de dois segundos e bastam 40 minutos para ficar carregado a 80%.

Junta-se ao grupo dos super-carros Koenigsegg, Ferrari, Bugatti e Lamborghini que atraem os mais ricos. Só serão fabricados 150 unidades e metade deles já estão vendidos. A produção arranca em 2020. O preço é de 2,2 milhões de dólares.



Aston Martin Vanquish Vision Concept

O Vanquish Vision Concept junta-se ao F8 Tributo da Ferrari como o veículo de elevado desempenho e cheio de glamour que é vendido por um preço elevado. É o último dos vários protótipos e carros do futuro que a Aston Martin lançou, sendo que apenas alguns deles serão produzidos. O preço a que vai ser vendido ainda não foi anunciado, bem como várias das especificações do motor e de desempenho. Sabe-se que terá um chassis de alumínio e um motor V-6 inspirado na Formula1. Uma versão para produção deverá ser lançada no próximo ano.



Lamborghini Huracan Evo Spyder

O Huracan Evo Spyder com 630 cavalos continua a excelente linha Huracan com um motor V10 de 5,2 litros atmosférico que vai dos 0-100 Km/h em 3,1 segundos. A velocidade máxima é a mesma nas versões coupe e spyder: 325 Km/h. A principal diferença é que o Huracan Evo Spyder vem equipado com uma capota automática que se fecha em 17 segundos.

O novo Lambo promete aquela condução de emoções extremas que só uma marca exótica italiana consegue oferecer. É quase uma espécie em vias de extinção.