Osvaldo larga a consultoria para fazer vinhos Raríssimos no Dão e Bairrada

Oriundo de uma família numerosa em Angola e "bairradino por adoção", Osvaldo Amado iniciou a carreira na Estação Vitivinícola da Beira Litoral em 1986 e, desde então, já terá produzido à volta de 600 milhões de garrafas de vinho nas regiões da Bairrada, Dão, Douro, Vinhos Verdes, Tejo, Lisboa e Alentejo, além das experiências fora de portas em Espanha, Itália, África do Sul e Brasil.

Caves Messias, Caves Primavera, Adega de Mealhada, Quinta do Cerrado, Grupo Enoport, Adega de Cantanhede, Quinta do Ortigão, Quinta dos Abibes, Quinta da Rede, Casa de Cambres. Estes são alguns dos projetos vitivinícolas no currículo do experiente enólogo, que acumula mais de um milhar de medalhas em concursos e assume atualmente a direção de enologia da Global Wines, detentora das marcas Quinta do Encontro, Casa de Santar e Cabriz.

Ora, depois de 32 vindimas a fazer os vinhos dos outros, Osvaldo Amado decidiu "reestruturar a sua vida" e abandonar os trabalhos de consultoria, concentrando-se apenas no projeto da antiga Dão Sul e também na criação do seu próprio negócio. Com a designação Total Wines – Vinhos de Portugal, a empresa está focada em "vinhos de ateliê (…) diferenciados pela originalidade e pela raridade, produzidos em edições limitadas".