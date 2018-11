Questionado pelos jornalistas sobre a ausência do ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho na Web Summit, Paddy Cosgrave não se alongou em comentários, destacando apenas que "não é possível substituir Ronaldinho", dado o seu carisma e percurso futebolístico únicos.



O anúncio da ausência forçada de Ronaldinho Gaúcho foi feito esta manhã pelo próprio Paddy Cosgrave.



"Sem passaporte, não há Web Summit para o Ronaldinho, infelizmente. Haverá sempre o próximo ano", escreveu o presidente executivo do evento na sua conta oficial no Twitter, partilhando uma notícia que dava conta da apreensão do passaporte do ex-jogador.



Cosgrave acrescentou: "Espero que tudo corra pelo melhor. Vamos sentir a sua falta no palco do desporto [da cimeira]".



Segundo avança a edição brasileira da cadeia de televisão Entertainment and Sports Programming Network (ESPN), Ronaldinho Gaúcho, bem como o seu irmão, Roberto Assis Moreira, têm os passaportes apreendidos "devido à falta de pagamento de uma dívida referente a um processo por danos ambientais".



Em causa está uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo por base a construção sem licenciamento ambiental de um cais na orla do rio Guaíba, uma zona protegida.



A terceira edição da Surf Summit, evento que antecede a cimeira tecnológica Web Summit, decorre este fim de semana na Ericeira, permitindo aos participantes o convívio e a aprendizagem com atletas profissionais dos desportos das ondas.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.



Nesta terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.



A edição deste ano realiza-se entre os dias 5 e 8 de Novembro.

O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, deixou este domingo uma mensagem de lançamento da maior cimeira tecnológica do mundo, que se realiza esta semana em Lisboa, desejando que os 70 mil participantes aproveitem da melhor maneira o evento."Esta é a maior junção de empreendedores de todo o mundo. Temos pessoas de todo o lado, do Líbano a Andorra. Espero que toda a gente passe um grande momento", afirmou o co-fundador da Web Summit, que falava num encontro com jornalistas na Praia da Foz do Lizandro, Ericeira, no âmbito da Surf Summit.Paddy Cosgrave realçou que está muito "entusiasmado" com esta terceira edição da Web Summit e com o acordo para que a cimeira permaneça em Lisboa durante os próximos dez anos.