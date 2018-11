Paddy Cosgrave fala num “último ano incrível” numa cidade “muito especial”

Às 18:30 em ponto, tal como o programa previa e como já é costume, Paddy Cosgrave subiu ao palco da Web Summit, cimeira que fundou em 2010 e que é organizada pela terceira vez em Lisboa, Portugal. E não poupou elogios à capital portuguesa.

"Bem-vindos. Que cidade. E que país. Se é a vossa primeira vez em Portugal deixem-me dizer-vos que não será a última. Lisboa é um cidade muito especial e vai ser a nossa casa nos próximos 10 anos", começou por dizer Paddy Cosgrave na cerimónia de abertura da cimeira.

O fundador do Web Summit aproveitou para referir por várias vezes que se trata do evento que reúne o maior número de empreendedores do mundo. E pediu aplausos para as "milhares de pessoas que estão a trabalhar nos bastidores para organizar o Web Summit para vocês", sublinhou, destacando, entre outros, os jovens voluntários de mais de 60 países de todo o mundo.

"Há 10 anos a Web Summit não existia. Mas hoje, olhem à volta, não há lugar que reúna mais empreendedores", voltou a referir. E, para "manter a tradição vou pedir-vos para se levantarem e apresentarem-se a pelo menos três pessoas à vossa volta". Um pedido imediatamente acatado pelos presentes, tendo em conta o forte burburinho das apresentações feitas pelos milhares dos presentes que se fez ecoar na Altice Arena.

"Tem sido um ano incrível. Tanto aconteceu e mudou", acrescentou." A tecnologia está a mudar tudo, não só no mundo do trabalho como na sociedade e política", reforçou, lançando assim os vários temas que vão ser debatidos nos diversos painéis as longo dos quatro dias do Web Summit.