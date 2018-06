Pagamentos Visa com problemas na Europa

Bloomberg

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated. — VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) 1 de junho de 2018

Tranquil@, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo#Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas https://t.co/Y2djuHfdUbpic.twitter.com/LdTbpqsv3e — Guardia Civil (@guardiacivil) 1 de junho de 2018

A Visa está com uma perturbação no seu serviço que está a impedir o processamento de "algumas" transacções na Europa. A informação foi divulgada pela empresa na conta oficial do Twitter. A empresa diz que está a investigar a causa e tentará resolver a situação "o mais depressa possível".O Banco de Inglaterra está em contacto com a empresa norte-americana, de acordo com o The Guardian , que cita uma fonte do sector bancário que diz que "nunca é uma boa altura para o sistema de pagamentos ir abaixo mas uma sexta-feira à tarde, quando existe um fluxo de pessoas a sair do trabalho, deve estar entre as piores [alturas]".Segundo o Royal Bank of Scotland, citado pelo The Guardian, os "consumidores ainda conseguem aceder ao dinheiro através da rede de multibanco". Assim como os pagamentos através da rede de pagamentos Mastercard.Em Espanha, a Guardia Civil pediu calma a quem está a ser afectado. "Tranquilo, se não podes pagar não é porque foste roubado ou hackeado", escreve no Twitter a força de segurança espanhola, referindo que a Visa está com problemas.(Notícia actualizada às 18h26)