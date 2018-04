Estou pior que uma fera. O BdP nem é chamado aqui, pois o Banco de Portugal é o patrão dos Bancos. Os contratos são para cumprir. Se diz no contrato que a taxa é indexada à Euribor x acrescida de spread y é para cumprir, pois se não é para cumprir quando o resultado é negativo também não deve ser cumprido quando o resultado é positivo. O problema é da taxa Euribor estar negativa o que é uma total aberração. Mas disso ele não reclama, por se financiar a taxas negativas. Pois é, malhar no mais fraco é fácil. O Parlamento nem tem que pronunciar. Se os juros são negativos o impôsto sobre os juros também devia ser negativo e o Estado devia pagar o impôsto ao credor.

Se eu aplicar dinheiro num fundo que acabe por ter uma rentabilidade negativa perco dinheiro, faz sentido eu fazer uma aplicação com as minhas poupanças e perder dinheiro? Não! Mas é um risco que corro ao colocar o meu dinheiro em determinados fundos. Os bancos tb deviam assumir os seus riscos!!

pastores

Há 2 minutos

Mto bem. Haja alguem que fale direto, Parece que estamos no PREC. Dizem-se e fazem-se todas as barbaridades contra os Bancos , porque dá votos e audiencias, e as Administracoes e APB metem a viola no saco. Porque nunca ninguem fala no quanto o BCP pagou de juros ao Estado pelos Cocos. Que País é este? Os de cá se ganham é crime. Se perdem está bem, Depois andamos de mão estendida a procura de investimento estrangeiro porque é chique...