Pais pagam explicações para o jogo Fortnite

Explicações de Matemática, Inglês ou História são comuns nos EUA, numa indústria que movimenta milhares de milhiões de dólares por ano. Agora, os pais norte-americanos aparentam ter necessidade de pagar por explicações de Fortnite: The Battle Royale, o jogo online de tiros em terceira pessoa onde os jogadores competem numa batalha até à morte com apenas um jogador.



Os explicadores podem ser encontrados em redes sociais ou em websites do género, como o Gamer Sensi, que tem vários instrutores especializados no jogo-sensação que cobram entre 10 a 25 dólares (21,60 euros) à hora e ajudam os jogadores a desenvolver o seu gameplay.



Um tutor, auto-intitulado Convertible, contou ao The Guardian que tem experiência em jogar jogos eSports (jogos digitais) para equipas dos EUA, Europa e Coreia do Sul. "Uma sessão típica comigo inclui auto-análise do jogador sobre os seus próprios erros e um exame das estatísticas individuais", lê-se no perfil do jogador no website. "Irei ensinar-te truques e dar-te dicas para melhorar a capacidade mecânica e comunicação".



As razões para esta iniciativa podem ser reduzidas a duas questões: primeiro, os pais mostram-se preocupados com a vida social dos filhos, temendo que, dada a popularidade do jogo, sejam criticados socialmente por não serem bons jogadores. Segundo, há uma crescente oferta de bolsas universitárias para jogadores de equipas de eSports, o que se revela uma oportunidade proveitosa dado o valor elevado do custo do ensino superior nos Estados Unidos.



Não são só os pais que empregam estes instrutores de Fortnite: também as universidades norte-americanas têm apostado nesta área devido à possibilidade lucrativa que os eSports oferecem. Luke Keller, especialista em Overwatch (um jogo similar), trabalha com bolsas escolares no valor de 20.000 dólares (cerca de 17.209 euros).

Em Maio, a empresa que desenvolveu o jogo – a Epic Games – revelou que iria oferecer 100 milhões de dólares aos primeiros lugares dos futuros concursos oficiais de Fortnite.