Pandemia aumenta custo de vida em Lisboa

A pandemia agravou o custo de vida de Lisboa, segundo um estudo da The Economist sobre o impacto da covid-19 em várias cidades a nível mundial. De acordo com o mesmo ranking citado pelo Diário de Notícias, Lisboa subiu seis posições ocupando agora o 80.º lugar.





Com este aumento, Lisboa aproximou em 3% o nível de custo de vida de Nova Iorque, apontada como referência no estudo, apesar de já não ser a cidade com o custo de vida mais elevado, explica o mesmo jornal.





Agora, as três cidades que lideram o ranking das mais caras do mundo são: Hong Kong, Zurique e Paris. As duas últimas ultrapassam Singapura e Osaka, que estavam no TOP 3 em 2017.





Já Nova Iorque caiu do 4.º para o 7.º lugar de acordo com o estudo que analisou os preços de 138 bens e serviços de janeiro em 133 cidades de janeiro a setembro desse ano. Em média, registou uma subida de apenas 0,3% face aos números registados no ano anterior.