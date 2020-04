Pandemia encerra 75% do alojamento e restauração. "Maioria equaciona não voltar a abrir"

Foram quase duas mil as empresas questionadas pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) nos últimos dois dias. A organização quis saber qual o impacto da covid-19 no setor, e os resultados "não são animadores", começou por dizer Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, na conferência de apresentação do inquérito que decorreu esta sexta-feira.



Entre os inquiridos, 75% estão neste momento de portas fechadas, enquanto 80% esperam uma ausência total de faturação em abril e maio. "A maioria das empresas não sabe o que lhe vai acontecer e já equaciona não voltar a abrir. Vai depender da evolução da pandemia e de como se vai apoiar a economia", sublinhou Ana Jacinto. Perto de 70% das empresas que responderam ao inquérito pertencem ao setor do alojamento. As restantes 30% são da área da restauração.



No total, 50% dos empresários inquiridos admite que vai avançar para o regime de lay-off. Entre estes, 75% vão pedir a suspensão dos contratos de todos os trabalhadores. Os efeitos da pandemia no setor começaram a sentir-se já em março, com 30% das empresas a não conseguir pagar salários. Em abril, serão 63% as empresas impedidas de pagar ordenados se não tiverem apoios. Até esta semana, 94% dos inquiridos ainda não tinham efetuado quaisquer despedimentos.