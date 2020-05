Pandemia pode custar 203 mil milhões de dólares às seguradoras mundiais

Das perdas que as seguradoras mundiais deverão registar com a pandemia, perto de 100 mil milhões de dólares estarão relacionados com pagamentos de apólices, diz o Lloyd’s of London.

A pandemia está a penalizar os mais variados setores da economia. E as seguradoras mundiais não escapam ao impacto. O Lloyd’s of London estima que a indústria vai sofrer perdas de 203 mil milhões de dólares (perto de 188 mil milhões de euros) devido à covid-19.

De acordo com a mesma entidade, citada pela Bloomberg, uma grande parte das perdas - 107 mil milhões de dólares – deverá estar relacionada com pagamentos de apólices. Já o restante montante ficará a dever-se à desvalorização das carteiras de investimento das seguradoras.

Estas perdas, adianta o Lloyd’s of London, estão em linha com os prejuízos provocados por alguns dos furacões mais devastadores dos últimos anos, alertando que este cenário poderá agravar-se caso a pandemia não seja contida.



São vários os riscos que as seguradoras vão enfrentar perante a nova crise. De acordo com um estudo da Roland Berger, poderá haver um aumento do risco de cobrança, já que as empresas vão sofrer com a redução da atividade e, por outro, o número de famílias com situações de desemprego ou em lay-off vai aumentar, deixando-as com menos disponibilidade financeira.



Haverá ainda uma redução da procura por seguros, "no contexto de bloqueio e confinamento, em particular no ramo de seguros automóvel" e ainda uma desvalorização forte de algumas carteiras de ativos, refere a mesma entidade.





Além disso, também poderá registar-se um aumento da sinistralidade que, como explicou João Cunha, da Roland Berger, ao Negócios, "se espera sobretudo em alguns subsegmentos e que tem de ser gerida pelas seguradoras, como seguros de crédito e seguros de viagem (associados a cancelamentos)".