A marca portuguesa de acessórios de moda contratou Ángela Goitia, que estava à frente do retalho internacional da companhia galega, para liderar a sua rede de cerca de 360 lojas em Espanha.

Formada em Administração de Empresas pela Universidade de Gales, Ángela Goitia passou também por empresas como a Camper ou a Sociedad Textil Lonia.



A Parfois, que detém no nosso país 30 lojas de rua e 76 em centros comerciais, tinha fechado a sua rede de retalho a meio do passado mês de março devido à covid-19.



Recorde-se que a sede da Parfois, em Rio Tinto (Gondomar), onde trabalham cerca de 200 pessoas, esteve na altura fechada para quarentena, depois de ter sido identificado um caso positivo de infeção por coronavírus de um familiar de Manuela Medeiros, a presidente e proprietária da companhia, que tem como CEO o espanhol José María Folache.



A Parfois faturou mais de 400 milhões de euros no ano passado.

